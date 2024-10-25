شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه مشيرب وديا اليوم فى ختام معسكره بقطر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، نظيره مشيرب على ملعب الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في مباراة ودية ضمن معسكر الفريق فى قطر استعدادا لانطلاق بطولة الدورى الممتاز نهاية الشهر الجارى.

واستهل الفريق ودياته فى معسكر قطر، بالفوز على البدع بخماسية دون رد، ثم تعادل فى مباراته الثانية مع اتحاد الدوحة بهدف.

واستقر حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الدفع بكل العناصر فى الودية الأخيرة فى معسكر قطر، أمام مشيرب لإتاحة الفرصة أمام الجميع قبل معترك بطولة الدورى وكأس مصر وكأس رابطة الأندية.

ويسعى حمد إبراهيم لرؤية كل اللاعبين قبل الاستقرار على التشكيل الذى سيخوض أول مباراة أمام غزل المحلة فى بطولة الدورى المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل على استاد الإسماعيلية

وأكد حمد إبراهيم أن قرعة الدورى فى هذا الموسم متوازنة، مشيرا إلى أن الشىء الإيجابى هو أن مباراة الافتتاح ستكون باستاد الإسماعيلية وسط جماهيرنا، واللاعبون لديهم الدوافع والثقة لتقديم شىء إيجابى بإذن الله، رغم أن هذا الدورى سيكون بشكل مختلف غير معتاد عليه.

وتابع: "جماهير الإسماعيلى دائما ما تبهرنى منذ أن كنت ناشئا،وأراها الضلع الأهم داخل النادى،فهى جماهير عظيمة ومحبة،نتمنى منهم الدعم والمساندة وتغطية الاستاد كاملا فى هذا الموسم الاستثنائى الذى نواجه فيه أزمة وقف القيد والدفع بعدد كبير من لاعبينا الشباب هذا الموسم".