شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وعواد أفضل لاعب وحارس فى بطولة كأس السوبر المصري.. وطاهر الهداف والان مع تفاصيل الخبر

حصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري، والذي توج بلقبه الأهلي بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6 في نهائي كأس السوبر الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

فيما حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على لقب أفضل حارس خلال منافسات البطولة، بعدما قاد فريقه للصعود إلى المباراة النهائية وتصدى ركلتي جزاء من الأهلي في النهائي.

بينما حصل طاهر محمد طاهر على لقب هداف كأس السوبر المصري، بعدما سجل هدفين في مباراة فريقه أمام سيراميكا قاد بها فريقه للفوز على سيراميكا والصعود إلى النهائي الذي توج به فريقه.

توّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد .

سجل للأهلي ، كلاً من : محمد مجدي أفشة ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، بيرسي تاو ، يحيى عطية الله ، حسين الشحات ، وأهدر للأهلي ، كلاً من : رضا سليم ،يوسف ايمن .

وسجل للزمالك ، كلاً من : عبد الله السعيد ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، زيزو ، محمد السيد ، ميشالاك ، وأهدر للزمالك ، كلاً من : حمزة المثلوثي ، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة ، كلاً من : أمين عمر وعاونه ، كلاً من : محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك ، كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".

بداية المباراة

بدأت مباراة الأهلي والزمالك بنشاط ملحوظ من الفريقين ، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها في "جسد" محمد عواد حارس الزمالك ..بعد الفرصة نشط أداء الزمالك مع محاولات أهلاوية للتسجيل.

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء وأهدر وسام أبو علي فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16 بعدما راوغ دفاع الزمالك وسددها لكن محمد عواد أنقذ الموقف وتصدى للكرة.

سدد يحيى عطية الله ضربة حرة مباشرة تصدت لها العارضة لتتعاطف مع الزمالك وحرسه محمد عواد في الدقيقة 22 ، ونال زياد كمال في الدقيقة 23 للخشونة مع امام عاشور.

نشط أداء الزمالك تدريجياً ، ونال مروان عطية للخشونة في الدقيقة 26 ضد محمود بنتايك، ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 28 بعدما استغل "دربكة" دفاع الأهلي وكرة مُرتدة من محمد الشناوي وبعد اللجوء إلى تقنية الفار قرر أمين عمر حكم اللقاء إلغاء الهدف.

في الدقيقة 35 أجرى جوزيه جوميز المدير الفني للزمال تغيير مُبكر بنزول كونراد ميشالاك بدلاً من زياد كمال، واستحوذ الزمالك على أخر دقائق من الشوط الأول وسط تراجع أهلاوي وسدد وسام أبو علي ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، وانحصر اللعب وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدا الشوط الثاني بنشاط من جانب الزمالك الذي تحسّن أداؤه مع نهاية الشوط الأول مُستغلاً تراجع الأهلي، ونال ناصر ماهر بطاقة صفراء للخشونة مع يحيى عطية الله في الدقيقة 65.

تحسّن أداء الأهلي تدريجياً ونشط ونال عبد الله السعيد بطاقة صفراء في الدقيقة 68 للخشونة مع امام عاشور ، وانحصر اللعب وسط الملعب وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة.

وشارك رضا سليم بدلاً من طاهر محمد طاهر كما شارك عمرو السولية بدلاً من عمرو السولية في الدقيقة 76 ،وضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة وأنقذ الشناوي فرصة خطرة من تسديدة زيزو ، وكاد الزمالك يسجل الهدف الأول بعدما راوغ زيزو ، رامي ربيعة ومرر كرة عرضية إلى الجزيري لكن تدخل يحيى عطية الله أنقذ الفرصة الخطرة للزمالك.

في الدقيقة 87 شارك يوسف أيمن مدافع الأهلي الجديد بدلاً من رامي ربيعة لإصابة الأخير ،وضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويتم اللجوء إلى شوطيين إضافيين.

الشوط الإضافي الأول

جاءت بداية هذا الشوط بتغييرات في الفريقين ، فالزمالك دفع بـ ناسر منسي بدلاً من سيف الجزيري ، ومحمد السيد بدلاً من شحاته ، كما شارك أفشة بدلاً من امام عاشور في الأهلي.

نشط أداء الفريقين بشكل ملحوظ ، وشارك عمر كمال بدلاً من أكرم توفيق كما شارك بيرسي تاو بدلاً من وسام أبو علي ، كما شارك محمد حمدي في الزمالك بدلاً من بنتايك لإصابة الأخير.

الشوط الإضافي الثاني

جاءت بداية الشوط الإضافي الثاني بمشاركة شيكابالا بدلاً من ناصر ماهر ، ولعب الفريقين 15 دقيقة هجومية لكن دون جدوى لينتهي الشوط الإضافي الثاني بالتعادل السلبي ليتم الأحتكام لركلات الترجيح التي اعلنت تتويج الأهلي باللقب.