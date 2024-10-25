وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى هيئة الزكاة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول إدارة المكافآت والمواهب.

– خبير تخطيط القوى العاملة والتطوير التنظيمي.

– خبير رئيسي تخطيط القوى العاملة والتطوير التنظيمي.

– مهندس رئيسي عمليات الأنظمة/ قواعد البيانات.

– أخصائي أول الاستراتيجية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)