شكرا لقرائتكم 18 وظيفة شاغرة في شركة بارسونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بارسونز العالمية- المتخصصة بمجال الحلول الرقمية والبنية التحتية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخرج، والرياض، وجدة، والخبر، وتبوك، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت شركة بارسونز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني صيانة رادار طائرات.

-أخصائي رادار طائرات.

– موظف استقبال.

– مساعد إداري.

– سائق (عدد وظيفتين).

– مدير مراقبة المشروع.

– مصمم جرافيك أول.

– مطور/ محلل بيانات.

– مهندس إنشاءات أول.

– مدير مشروع/ شبكات الهاتف.

– مدير برامج/ السكك الحديدية.

– مدير الجودة.

– مهندس معماري مساعد.

– مدير التصميم.

– مدير أول الأمن.

– مدير المشتريات.

– منسق العمليات التجارية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بارسونز، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)