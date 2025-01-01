وظائف شاغرة بفروع ساماكو للسيارات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة ساماكو للسيارات، التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني دهان سيارات.

– موظف استقبال.

– وكيل مركز الاتصال.

– فني ورشة قطع غيار.

– بائع قطع غيار.

– مدير التسويق.

– تنفيذي مبيعات السيارات المستعملة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)