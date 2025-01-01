شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى متاجر الرقيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من خميس مشيط، والهفوف، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مساعد مبيعات (خميس مشيط).

– أمين صندوق (خميس مشيط).

– مهندس صناعي (خميس مشيط).

– مشرف مبيعات (الهفوف).

– مشرف التحليل المالي (الخبر).

– مراقب التكاليف والمخزون (الخبر).

– مراقب الميزانية (الخبر).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– مشرف المستودع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)