شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، والرياض، والجبيل، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مساعد إداري.

– أخصائي المشتريات والعقود.

– أخصائي رئيسي/ المشتريات والعقود.

– ممثل أول الصحة والسلامة المهنية والخدمات اللوجستية.

– مهندس رئيسي/ التخطيط والجدولة.

– مهندس رئيسي/ التكلفة.

– مهندس رئيسي/ التخطيط والتحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)