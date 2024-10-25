شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وعواصف رعدية على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.

وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.