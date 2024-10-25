الاقتصاد

وزير الاقتصاد يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الأوزبكستاني

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف.
وجاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل وجهات النظر حول المشهد الاقتصادي العالمي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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