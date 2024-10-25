شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الأوزبكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف.وجاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل وجهات النظر حول المشهد الاقتصادي العالمي.