شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من أمطار تضرب عددا من مناطق المملكة لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تسود حالة مطرية فى عدد من مناطق المملكة تستمر لمدة 5 أيام ، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبدوره ، ذكر المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني، أن مناطق حائل، والقصيم، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً غزيرة خلال تلك الفترة، إضافةً إلى أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة والمنورة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.

وبيًن القحطاني أن الحالة المطرية ستشتد من الجمعة حتى الأحد، وتكون متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وأجزاءٍ من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، ونجران، وجازان.

ولفت إلى أن هذه الحالة المطرية ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على الساحل، مع احتمال تكوّن أعاصير قمعية، أو شواهق مائية.