شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: مقتل السنوار فرصة يجب انتهازها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج إن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار "فرصة يجب انتهازها" من أجل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضافت سينج - في مؤتمر صحفي بواشنطن أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس - أن "إسرائيل تمكنت من تفكيك حماس، والحركة لم تعد تستطيع تنفيذ هجوم كالذي شنته في السابع من أكتوبر" - على حد قولها -.

وتابعت سينج أن الولايات المتحدة لم تفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب يزور الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن المنطقة، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار سيكون أفضل وسيلة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة"، لافتة إلى أن واشنطن "ترى أن المزيد من المساعدات الإنسانية تصل إلى غرة وهذه علامة جيدة ولكن ليست كافية".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية (الموساد) الأحد، إلى الدوحة لبحث استئناف المفاوضات بهدف الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ويأتي الإعلان عن استئناف المفاوضات، فيما تخوض إسرائيل حربا على جبهة مزدوجة، ضد حماس في غزة وضد حزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن بلينكن الذي يزور قطر إنه يتوقع أن يجتمع المفاوضون في الأيام المقبلة في الدوحة بهدف التوصل إلى هدنة في غزة التي تشهد حربا اندلعت إثر هجوم نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ا د م / م ر ن ق/ر ح م ن