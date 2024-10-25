شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بأكثر من 135 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، عن تقديم أكثر من 135 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الأمريكي إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال - في تغريدة له على موقع "اكس" - إن "هذا التمويل الجديد سيساعد فرق منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في عملها على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على أن قطاع غزة "تشتد الحاجة فيه إلى مثل هذه المساعدات".