شكرا لقرائتكم منتدى مكة للحلال في نسخته الأولى يفوز بجائزة التميز الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في إنجاز فريد من نوعه ؛ فاز منتدى مكة للحلال في دورته الأولى بجائزة مكة للتميز، فرع التميز الاقتصادي، في دورتها السادسة عشر لعام 2024، وذلك في حفل يشهد لأول مره إعلان الفائزين خلال التتويج. عُقد الحفل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي توّج نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، الفائزين وسط حضور مجموعة من أصحاب السمو الأمراء والمعالي ومسؤولي ومديري الجهات المشاركة. وقد تسّلم الجائزة سعادة الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ورئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة.

وبهذه المناسبة صرَّح الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، سعادة الأستاذ يوسف خلاوي: “إن فوز منتدى مكة للحلال بهذه الجائزة يعكس الدور الفعال الذي بدأ المنتدى في تحقيقه محليًا وإقليميًا ودوليًا منذ نسخته الأولى”. كما أشار إلى أن اختيار المنتدى من قبل أمانة الجائزة المرموقة في دورتها السادسة عشرة هو شرف لفريق عمل المنتدى وشركاء مبادرة منافع التي يعد المنتدى أحد مخرجاتها، وبإذن الله تتلوه فعاليات ومخرجات أخرى تسهم في تحقيق رؤية منافع في استثمار المكانة المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم وتحویلھما إلى مركز جذب لفعالیات الأعمال، ومنطلق للمعرفة والإبداع المتعلقة بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامیة.

كما يعكس فوز منتدى مكة للحلال تميزه في جمع قادة الحلال من جميع أنحاء العالم لمناقشة الرؤى المستقبلية في حدث شامل ومتكامل، لاسيما أنه ينعقد في قلب مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين في العالم، مما يمنحه مصداقية لا تُضاهي أي فعالية أخرى على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام أن المنتدى في نسخته ‎القادمة في يناير 2025 سيشهد إطلاق فعاليات جديدة تضاف إلى الفعاليات التي تم إطلاقها في النسخة الأولى حيث أنه سيعقد سنويًا تحت شعار “حيث يصنع القادة مستقبل الحلال”.

والجدير بالذكر أن جائزة مكة للتميز تهدف إلى تعزيز الابتكار عن طريق توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة والتعرف على أفضل الممارسات، كذلك تفعيل مشاركة المنشآت في بناء المجتمع، والوصول لأعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء ونشر مفاهيم الجودة والتميز في الأداء المؤسسي تحقيقًا لتنمية شاملة ومستدامة.