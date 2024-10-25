الأردن تدين الاستهداف الهمجي لقوات الاحتلال لمربّع سكني في مخيم جباليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - العلم الأردني

الخليج 365 - متابعات

دانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات الاستهداف الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربّع سكني في مخيم جباليا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الاستهداف تحديًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرارًا لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين، وجريمة حرب نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأكد أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين تعكس عجزًا دوليًا غير مسبوق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مشددًا على أن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ولا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ودعا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها، ومواصلة سياستها الهمجية في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان.

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