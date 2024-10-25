استشهاد ٢٧ فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ٢٧ فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم استهدف أحياء سكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي بانتشال ٢٧ شهيدا من تحت ركام عدة منازل تعرضت لقصف مدفعي وجوي إسرائيلي، في حيي المنارة ومعن والمواصي بمدينة خان يونس، ترافق ذلك مع توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة، وسط عمليات تدمير واسعة، وإجبار آلاف العائلات على النزوح من منازلهم.

وفي مدينة رفح كثفت قوات الاحتلال من قصفها للمناطق الشرقية للمدينة، ودمرت مربعات سكنية كاملة.

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