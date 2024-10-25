ترامب يتوعد بإقالة المدعي الخاص الذي وجه له تهمتين إذا انتخب رئيسا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيقيل المدعي الخاص جاك سميث، الذي وجه له اتهامين، "في غضون ثانيتين" في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وسئل ترامب، خلال مقابلة صحافية، عما إذا كان سيعفو عن نفسه أولا أو يقيل سميث.

كان سميث، الذي عينه المدعي العام ميريك جارلاند عام 2022، قد وجه اتهامين لترامب بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

أجاب ترامب: "الأمر سهل للغاية. سوف أعزله في غضون ثانيتين"، مضيفا أنه "سيكون واحدا من أول الأمور التي سيتم التعامل معها".

وإذا انتخب ترامب، فإن بإمكانه أن يأمر وزارة العدل بإقالة سميث، رغم أن من المحتمل ألا يكون باستطاعته القيام بذلك بمفرده لأن سميث لا يتم تعيينه من جانب الرئيس. ورفع سميث قضيتين فيدراليتين ضد ترامب، إحداهما تتهمه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منزله في "مارالاجو" في فلوريدا، وتم رفضها في يوليو، وهو القرار الذي استأنفه سميث. وتم تأجيل الأخرى، التي تتهمه بالتخطيط لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بسبب رأي المحكمة العليا الذي يمنح حصانة واسعة للأعمال الرسمية التي يتم القيام بها أثناء تولي الرئيس منصبه.