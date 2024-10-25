شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة آبل تدمج ChatGPT فى آيفون.. هل تتراجع معدلات الخصوصية والأمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل المرحلة الأولى من iOS 18.2 beta، والتي قدمت من خلاله مجموعة من ميزات Apple Intelligence الجديدة، حيث يتكون iOS 18.2 beta الذي تم إصداره مؤخرًا من Visual Intelligence وGenmoji وImage Playground.

تكامل ChatGPT مع أبل ..أهم المزايا

ويعد أهم ما يميز هذا الإصدار هو تكامل ChatGPT مع أجهزة أيفون، حيث ستعمل هذه الميزة على تحسين أدوات الكتابة المضمنة في ميزات Apple Intelligence ويمكن استخدامها أيضًا مع Siri، في حين يثير هذا التكامل قلق بعض المستخدمين، خاصة إن تضمين تطبيق تابع لجهة خارجية في عالم " أبل" قد يكون معرضًا لخطر تعريض خصوصية المستخدم، لكن أبل أكدت أنها اتخذت هذه الخطوة بحذر وتدبر كبير.

سياسة خصوصية أبل وChatGPT

ذكرت أبل، أنها تمنح المستخدمين عند استخدام ChatGPT الحق في التدبر قبل مشاركة اى ملعومات لهم، كما يمكن لأي شخص الوصول إلى ChatGPT مجانًا، دون إنشاء حساب.

و يمكن لمشتركي ChatGPT ربط الحسابات للوصول إلى الميزات المدفوعة ضمن هذه التجارب.

وكشفت أبل أن ChatGPT يجمع أقل قدر ممكن من المعلومات، كما ذكرت أن سيري تجمع بيانات محدودة، و عندما تستخدم ChatGPT من خلال Siri أو أدوات الكتابة أو ميزة الذكاء البصري في iOS 18.2، تجمع hfg بيانات محدودة لتشغيل الخدمة وضمان أمانها.

ويتضمن ذلك معلومات مثل عدد طلبات ChatGPT المرسلة وحجمها وتفاصيل عامة لمنع سوء الاستخدام، و إذا اختار المستخدمون برنامج "تحسين سيري والإملاء"، فقد يتم جمع بيانات إضافية، بما في ذلك التسجيلات الصوتية ونصوص الطلبات.

و تضمن أبل عدم ربط هذه البيانات بحسابات أبل الفردية، مما يحافظ على إخفاء هوية المستخدم، كما يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول معالجة Siri للبيانات في صفحة خصوصية أبل.

ومن المطمئن أن تقدم Apple تفاصيل واضحة حول كيفية تعامل تكامل ChatGPT في iOS 18.2 مع الخصوصية، من خلال تحديد كيفية معالجة بيانات المستخدم بالضبط، حيث تمكن أبل المستخدمين من اتخاذ خيار مستنير حول تمكين ميزات مثل قدرات Siri المحسنة.

و تتيح هذه الشفافية للمستخدمين تقييم فوائد الأدوات الجديدة التي تعمل بتقنية ChatGPT مقابل تفضيلات الخصوصية الشخصية الخاصة بهم، مما يضمن شعورهم بالثقة والأمان عند اختيار هذه الميزات.