شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستصل نظارة Vision Pro إلى نهايتها؟.. أبل قد توقف الإنتاج نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

لم تحقق أول سماعة واقع مختلط من أبل "Vision Pro"، نجاحًا كبيرًا في المبيعات، وبحسب ما ورد، أدى السعر المرتفع البالغ 3500 دولار والافتقار إلى المحتوى الجذاب إلى إبطاء المبيعات، والآن، تشير الشائعات إلى أن أبل قد توقف الإنتاج بحلول نهاية العام.

وفقًا لتقرير من منفذ الوسائط التقنية The Information، خفضت أبل بشكل حاد إنتاج سماعة Vision Pro وقد توقف إنتاج الطراز الحالي بالكامل بحلول نهاية عام 2024.

يزعم التقرير، أن أبل بدأت في خفض الإنتاج في أوائل الصيف، ويشير هذا إلى أن الشركة لديها بالفعل ما يكفي من وحدات Vision Pro في المخزون لتلبية الطلب حتى نهاية عمر الجهاز المتوقعة في العام المقبل.

أفادت التقارير أن الموردين أنتجوا بالفعل مكونات كافية لـ 500000 إلى 600000 وحدة Vision Pro، حتى أن بعض المصانع أوقفت الإنتاج في وقت مبكر من شهر مايو، استجابة لتوقعات مبيعات أبل المنخفضة.

وبحسب ما ورد، فإن المستودعات مليئة الآن بعشرات الآلاف من الأجزاء غير المستخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن أبل أبلغت شركة Luxshare، الشركة الصينية المسؤولة عن تجميع Vision Pro، أنها قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بشكل كبير بحلول شهر نوفمبر.

تنتج Luxshare حوالي 1000 وحدة من سماعة الرأس يوميًا، وهو نصف معدل الإنتاج الأقصى.

كما ورد أن أبل أوقفت تطوير الجيل الثاني من Vision Pro لمدة عام على الأقل لتحويل تركيزها نحو إصدار أكثر بأسعار معقولة.



يشير التقرير إلى أن الشركة أصدرت تعليمات للموردين بالاستعداد لإنتاج أربعة ملايين سماعة رأس منخفضة التكلفة على مدار عمر المنتج بالكامل، نصف الهدف الأصلي المحدد لـ Vision Pro، ويشير هذا إلى أن أبل لديها توقعات مبيعات أقل للإصدار الأرخص.

على الرغم من أن تطوير الجيل الثاني من Vision Pro يبدو متوقفًا مؤقتًا، إلا أن هناك تلميحات إلى أن أبل قد تطرح تحديثًا طفيفًا مع تعديلات محدودة على النموذج الحالي، مثل ترقية الشريحة، ومن شأن هذا أن يساعد الشركة على الاستفادة من المخزون الكبير من المكونات المتبقية في سلسلة التوريد الخاصة بها.

قد توقف شركة أبل إنتاج Vision Pro وتتجه نحو تطوير سماعة رأس AR / VR أكثر تكلفة، خاصة إذا كانت تهدف إلى التنافس مع Meta واللاعبين الآخرين في السوق.