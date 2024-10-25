شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب فشل البطاقات الائتمانية.. غرامة مالية تلاحق أبل بأكثر من 89 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مكتب الحماية المالية للمستهلك، تغريم شركة ابل وشريكها Goldman Sachs أكثر من 89 مليون دولار، نتيجة فشل "بطاقة Apple Card"، وذلك بعد التحقيق في هذه البطاقة لعدة سنوات.

تفاصيل الواقعة ولماذا تورطت ابل في الغرامة المقررة؟

كان من المتوقع أن يتم تغريم بنك Goldman Sachs، ولكن اتضح الآن أنه يتعين على شركة ابل أيضًا دفع بعض الغرامات، وبحسب ما ورد سيدفع بنك جولدمان ساكس ما لا يقل عن 19.8 مليون دولار كتعويض وغرامة مالية مدنية بقيمة 45 مليون دولار، في حين تدفع ابل غرامة مالية مدنية بقيمة 25 مليون دولار.

وألزم مكتب الحماية المالية، Goldman Sachs بعدم إطلاق بطاقة ائتمان جديدة ما لم يتمكن من تقديم خطة موثوقة بأن المنتج سوف يتوافق مع القانون، وقد يستبب ذلك فى أن يترك بنك جولدمان ساكس أعمال بطاقات الائتمان الاستهلاكية على أي حال.

جاء ذلك بعد أن تم التحقيق في العديد من المشكلات المزعومة المتعلقة ببطاقة Apple Card، فقد ورد أن شركة أبل فشلت في إرسال "عشرات الآلاف من نزاعات المستهلكين" إلى بنك جولدمان ساكس،وعندما تم إرسالها، زُعم أن البنك لم يتبع المتطلبات الفيدرالية للتحقيق.

أسباب فشل بطاقات ابل

وتقول الهيئة التنظيمية أيضًا إنهما أطلقا بطاقة Apple Card على الرغم من "تحذيرات الطرف الثالث" لبنك Goldman بأن نظام النزاع الخاص ببطاقة Apple Card لم يكن جاهزًا بسبب مشكلات تكنولوجية.

في المقابل اضطر العملاء إلى الانتظار لفترة طويلة لاسترداد الأموال مقابل الرسوم المتنازع عليها، كما تمت إضافة معلومات سلبية غير صحيحة إلى تقارير الائتمان الخاصة بالبعض.

وكشف التحقيق أن شركتي Apple وGoldman Sachs كانتا تضللان المستهلكين بشأن خطط الدفع بدون فوائد لأجهزة ابل، حيث يعتقد بعض المشترين أنهم لن يحصلوا على أي رسوم فائدة تلقائيًا، ولم يتم عرض بعض الخيارات بدون فوائد على متصفحات معينة أيضًا.

كما اتُهم بنك جولدمان أيضًا بتضليل حاملي البطاقات بشأن المبالغ المستردة، مما أدى إلى دفع بعض العملاء فوائد إضافية.