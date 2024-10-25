تكنولوجيا: هل معايير IP69 نقطة تسويق جديدة للترويج للجيل القادم من الهواتف الذكية؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت بعض الشركات في الترويج للجيل القادم من الهواتف الذكية بميزة دعم معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار، وفي السطور القادمة نلقي الضوء على هذه المعايير، ونوضح مدى أهمية هذه المعايير للمستخدم، وما إذا كانت نقطة تسويق جديدة تتخذها العلامات التجارية للترويح للجيل القادم من الهواتف الذكية.

تستهدف الكثير من العلامات التجارية التركيز على تعزيز معايير المتانة والمقاومة في الجيل الجديد من الهواتف الذكية، وتوضح معايير IP مستوى وقدرة الهواتف الذكية على مقاومة الماء والأتربة، لذا كانت معايير IP68 وIP67 واحدة من نقاط التسويق الرئيسية في الهواتف الذكية التي انطلقت في الأسواق خلال الفترة الماضية.

ولقد بدأت بعض العلامات التجارية في الترويج للإصدارات القادمة بميزة دعم معايير IP69، والتي يشار إلى أنها أعلى معايير في المقاومة الآن، مما يؤكد على إرتفاع مستوى الحماية والمتاتة في الهواتف الذكية، ويعد هاتف OnePlus 13 من بين الإصدارات المرتقبة بمعايير IP69.

ما هي معايير IP؟

تعد IP معايير معترف بها في الأسواق العالمية لتحديد مستوى المقاومة المميز لتصميم الجهاز أو الهاتف، بشكل خاص في مقاومة الغبار والماء، وتكون معايير IP من اثنان من الأرقام على أن يعبر الرقم الأول عن مستوى الحماية من الجسيمات الصلبة، ويعبر الرقم الثاني عن مستوى الحماية من السوائل.

وفي معايير IP68 على سبيل المثال يعبر رقم “6” عن قدرة الجهاز لمقاومة الغبار بشكل كامل تقريباً، بينما يعبر رقم 8 عن قدرة الجهاز أو الهاتف على مقاومة الغمر في الماء لفترة دون أن يتعرض للضرر في عمق يتجاوز المتر.

ما هي معايير IP69؟

تقدم معايير IP69 مستوى جديد من الحماية والمقاومة في الهواتف الذكية، ويستمر رقم “6” كأعلى مستوى في مقاومة الغبار، لذا سيقاوم الجهاز أو الهاتف دخول جزئيات الأتربة إلى الداخل، من جانب أخر يعبر رقم “9” إلى المستوى الجديد من مقاومة الماء.

ومن المقرر أن تدعم المعايير الجديدة مقاومة نفثات المياه عالية الضغط وذات الحرارة المرتفعة، لذا ستقاوم الهواتف التي تدعم هذه المعايير الغمر في الماء، والرش بالماء الساخن، والماء عالي الضغط وأيضاً البخار في البيئة الصناعية، لذا تعد هذه المعايير ترقية جيدة لمعايير IP68.

ويمكن لمعايير IP69 أن تدعم مستخدمي الهواتف الذكية في البيئة الصناعية ومواقع البناء، أو أثناء ممارسة الرياضة الخطرة وما إلى ذلك من مواقع قد يتعرض فيها الهاتف إلى ضغط قوي، وتقدم هذه الترقية بعض الإيجابيات في الجيل القادم من الهواتف الذكية وأيضاً بعض السلبيات والتي تأتي كالآتي:

الإيجابيات:

تقدم معايير IP69 أعلى مستوى من الحماية والمقاومة في الهواتف الذكية لهذا فإن الأجهزة التي تدعم هذه المعايير تقدم دعم جيد للمستخدمين في ظروف العمل القاسية.

تدعم الأجهزة المميزة بمعايير IP69 مقاومة السقوط العرضي أو السقوط في الماء أو التعرض للسوائل ذات الضغط المرتفع

ومع المعايير الأعلى في المقاومة يمكن لهذه الفئة من الأجهزة أن تقدم عمر إفتراضي أطول مع مقاومة التآكل والتلف.

السلبيات

لدعم الأجهزة والهواتف الذكية بتصميم بمعايير IP69 ترتفع تكلفة تصميم هذه الفئة لتحقيق هذه المعايير وبالتالي السعر النهائي

لن يحتاج كافة المستخدمين إلى دعم معايير تصل إلى هذا المستوى من المقاومة، حيث تقدم معايير IP68 المستوى المطلوب من الحماية والمقاومة، لذا لا تعد معايير IP69 ضرورة في الأجهزة لكافة المستخدمين، حيث تستهدف مجموعة محددة من مستخدمي الهواتف الذكية.

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