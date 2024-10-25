"التقييس الخليجية" توقع اتفاقية مع اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC

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#هيئة_التقييس_الخليجية توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تبنّي #المواصفات القياسية الإقليمية مع اللجنة الدولية الكهروتقنية @IECStandards

إدنبرا - المملكة المتحدة

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤م pic.twitter.com/XioHBz7wYA — هيئة التقييس الخليجية (@GSO2001) October 24, 2024

دعم التقييس الدولي

هيئة التقييس الخليجية

الدمام - شريف احمد - وقع رئيس هيئة التقييس الخليجية، نواف بن إبراهيم المانع والأمين العام للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) فيليب ميتزجر، مذكرة تفاهم واتفاقية تبني إقليمية بين الجانبين، على هامش الاجتماع الـ (88) للجمعية العمومية للجنة المنعقد حاليا في مدينة إدنبرة عاصمة اسكتلندا في المملكة المتحدة خلال الفترة 21 و 25 أكتوبر 2024.وأوضح رئيس هيئة التقييس الخليجية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون القائم بين الجانبين وتغطي العديد من المجالات بما في ذلك تبادل المعلومات الفنية في مجالات التقييس الكهروتقني، وبرامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تبني المواصفات القياسية الدولية الكهروتقنية، وخدمات تقييم المطابقة الخاصة استجابة لمتطلبات السوق وتسهيل التجارة العالمية، وتوسيع مشاركة الخبراء والمختصين في الدول الأعضاء في اللجان المختلفة والأنشطة ذات الصلة التابعة للجنة، وتعزز من مشاركة الهيئة في اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس تقييم المطابقة، والاجتماعات العامة لمجلس إدارة التقييس. إدنبرا - المملكة المتحدة٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤م This is a Twitter Status— هيئة التقييس الخليجية (@GSO2001)كما تتيح اتفاقية التبني الإقليمية للهيئة تبني المواصفات القياسية الصادرة من اللجنة الدولية الكهروتقنية على مستوى الدول الأعضاء بالهيئة، وتمنحها حق الوصول إلى قائمة المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك جميع النصوص الأصلية الخاصة بها.وأضاف المهندس نواف المانع أن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التبني الإقليمية مع اللجنة الدولية الكهروتقنية يهدف إلى دعم الإنجازات الحالية بين الهيئة واللجنة، حيث تبنت الهيئة حوالي 6000 مواصفة قياسية أصدرتها اللجنة الدولية الكهروتقنية، تشكل نسبة 20% من مجموع المواصفات القياسية الخليجية التي بلغت حتى الآن أكثر من 28000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، في إطار توجه الهيئة الاستراتيجي لتبني المواصفات القياسية الدولية ودعم التقييس الدولي بما يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري، وبما يتواءم مع ممارسات منظمة التجارة العالمية (WTO).يذكر أن هيئة التقييس الخليجية وقعت العام الماضي اتفاقية تفويض هيئة التقييس لترجمة وبيع المواصفات القياسية المترجمة من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين كل من اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية؛ بهدف دعم اللغة العربية وتوفير مواصفات قياسية باللغة العربية على منصة دولية متخصصة بما يساهم في سهولة تطبيق تلك المواصفات من قبل المستفيدين في الدول الأعضاء بالهيئة، كما تسمح الاتفاقية بمنح هيئة التقييس الخليجية حق ترجمة وبيع المواصفات القياسية الصادرة من اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) باللغة العربية.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية الكهروتقنية تهدف إلى تحقيق الاستخدام العالمي للمواصفات القياسية الدولية وخدمات تقييم المطابقة التي تضمن سلامة وكفاءة وموثوقية وقابلية التشغيل البيني للتقنيات الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية، لتعزيز التجارة الدولية وتسهيل الوصول الواسع للكهرباء وتمكين عالم أكثر استدامة.وتهدف هيئة التقييس الخليجية إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مجالات تنظيم وتوحيد أنشطة التقييس ومتابعة تنفيذها لضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات وسهولة التبادل التجاري في السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز تنافسية اقتصاداتها في الأسواق العالمية.