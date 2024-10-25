المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، في بيان انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء اليوم الخميس 24-10-2024، هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت المقاومة الاسلامية في العراق، "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".