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القبض على 6 مقيمين إثر مشاجرة في مكان عام بالرياض

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شكرا لقرائتكم القبض على 6 مقيمين إثر مشاجرة في مكان عام بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام.

الإحالة إلى النيابة العامة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظـام  مكافحة جرائم المعلوماتية.

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MO Nasa

MO Nasa

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