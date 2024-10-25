تاتيانا مرعب تعبر عن حبها لبلدها.. وهل تترك لبنان؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب، متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشور أعربت من خلاله عن حبها الكبير لبلدها لبنان الذي يمر بظروف مأساوية وأحداث خطيرة.

وكتبت تاتيانا في منشورها: "لأ ما بدي فل، أصلا مين قال إنو برّا أحلى؟ يمكن بربح كتير أمور برّا بس بتعرفو قدي بخسر؟ بخسر انتمائي لمطرح بيشبهني، بخسر وجود أهلي وإخواتي حدي بثواني لما عوزن، بخسر حضن تيتا وجدو وغنّجن عالرايح والجاي، بخسر جمعات عائلية كل نهار أحد".

وأضافت تاتيانا: "بخسر صبحيات وقعدات عفوية مع جيراني وأصحابي، بخسر ريحة أرض ما وقفت تعطي، بخسر نهار بالجبل نهار عالبحر، بخسر جو حب ما إلو مثيل، بخسر إشيا ما بعرف أوصفها، أنا من يلي قادرين يفلو، أنا من يلي برموا العالم وما شافوا متل هالبلد مع كل خبارو، أنا من يلّي بدّن ولادن يكبروا هون بين ناسن وبأرضهن".

وختمت تاتيانا منشورها قائلة: "يمكن إذا فليت بربح كتير بس يلي بخسرو أكتر بكتير، لأنو أنا من يلي مآمنين إنو في أمل وإنو رح نرجع أقوى من قبل وإنو بكرا أكيد أحلى".

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