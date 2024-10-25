شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يتفاعل مع مى فاروق عند تقديم أغنيتها "كل الحبيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت المطربة مي فاروق خلال حفلها الغنائي الذي تحييه في دار الأوبرا المصرية في ختام مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددا من أغاني الطرب، كما قدمت أغنيتها "كل الحبيبة"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مرددين "أغنية جميلة".

وتألقت المطربة مي فاروق خلال حفلها الغنائي الذي تحييه في دار الأوبرا المصرية في ختام مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددا من أغاني الطرب، حيث تغنت بأغنية "مضناك"، لمحمد عبد الوهاب، وقدمت أغنية "يا شمس يا منورة غيبي"، وأغنية "الحب كدة" لأم كلثوم.

وافتتحت مى فاروق حفلها الغنائي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية بأغنية "وقف الخلق" لأم كلثوم، وسط تفاعل الجمهور.

وعلى مدار 14 يوما قدم المهرجان منذ انطلاقه الجمعة 11 أكتوبر، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية والموسيقية، التي اتخذت من الطرب الأصيل عنوانا لها، وكان أبطال لياليها: "مدحت صالح، هاني شاكر، تامر عاشور، نادية مصطفى، نسمة محجوب، عمر خيرت، مرو ة ناجي، عزيز مرقة، فؤاد زبادي، عبير نعمة، محمد محسن، ريهام عبد الحكيم، وغيرهم".

وكانت آخر أعمال المطربة مى فاروق، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة" الذي طرحته على يوتيوب والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى.