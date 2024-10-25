شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تهنئ الأهلى بعد فوزه بالسوبر فى حفل ختام الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مى فاروق خلال حفلها المقام حاليا في دار الأوبرا ضمن ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بكأس السوبر المصري، خلال المباراة التي جمعته منذ قليل بنادي الزمالك.

وقالت مي فاروق خلال حفلها: "كل مهرجان وحضراتكم بخير وشكرا على ثقتكم الكبيرة اللي شايفاها، وإني أغني هنا النهاردة، شكرا دار الأوبرا المصرية، وأنا بنت من بناتها، ووقفت على مسرحها من وأنا عندي 8 سنين، وثقتكم إنى أكون حفل الختام النهاردة وبحيي كل الأساتذة والفنانين اللي معايا ع المسرح، وعلى رأسهم المايسترو".

وافتتحت فاروق حفلها الغنائي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية بأغنية "وقف الخلق" لأم كلثوم، وسط تفاعل الجمهور.

وعلى مدار 14 يوما قدم المهرجان منذ انطلاقه الجمعة 11 أكتوبر، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية والموسيقية، التي اتخذت من الطرب الأصيل عنوانا لها، وكان أبطال لياليها: "مدحت صالح، هاني شاكر، تامر عاشور، نادية مصطفى، نسمة محجوب، عمر خيرت، مرو ة ناجي، عزيز مرقة، فؤاد زبادي، عبير نعمة، محمد محسن، ريهام عبد الحكيم، وغيرهم".

وكانت آخر أعمال المطربة مى فاروق، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة" الذي طرحته على يوتيوب والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى.



المطربة مى فاروق



حفل المطربة مى فاروق



حفل مى فاروق مهرجان الموسيقى العربية



حفلات مهرجان الموسيقى حفل مى فاروق



مهرجان الموسيقى العربية



مى فاروق تطرب الجمهور



مى فاروق خلال حفل مهرجان الموسيقى