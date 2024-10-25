شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تفتتح حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "وقف الخلق".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الفنانة مي فاروق حفلها الغنائي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية في ختام فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "وقف الخلق" لأم كلثوم، وسط تفاعل الجمهور.

وعلى مدار 14 يوما قدم المهرجان منذ انطلاقه الجمعة 11 أكتوبر، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية والموسيقية، التي اتخذت من الطرب الأصيل عنوانا لها، وكان أبطال لياليها: "مدحت صالح، هاني شاكر، تامر عاشور، نادية مصطفى، نسمة محجوب، عمر خيرت، مرو ة ناجي، عزيز مرقة، فؤاد زبادي، عبير نعمة، محمد محسن، ريهام عبد الحكيم، وغيرهم".

وكانت آخر أعمال المطربة مى فاروق، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة" الذي طرحته على يوتيوب والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى.



المطربة مى فاروق



حفل المطربة مى فاروق



حفل مى فاروق مهرجان الموسيقى العربية



حفلات مهرجان الموسيقى حفل مى فاروق



مهرجان الموسيقى العربية



مى فاروق تطرب الجمهور



مى فاروق خلال حفل مهرجان الموسيقى