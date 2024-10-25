شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة أحمد داود ونور النبوى ومحمد فراج وطارق الجناينى بفوز الأهلي على هامش حضورهم مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل كل من الفنان محمد فراج والفنان نور النبوي والفنان أحمد داود والمنتج طارق الجنايني مع مبارة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصرى، واحتفلوا بعد فوز النادي الأهلي أثناء حضورهم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، بصحبة نصفهم الحلو، حيث حضر كل من هاني رمزي وزوجته، أشرف زكي وزوجته روجينا، آسر ياسين وزوجته، مريم الخشت وزوجها، ثراء جبيل وزوجها، أحمد مراد وزوجته، أحمد داود وزوحته علا رشدي، حسين فهمي وزوجته، محمد فراج وبسنت شوقي، بشري وزوجها.

كما حضر كل من عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والشريك المؤسس ، المنتجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، الناقد أحمد شوقي، فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس وزوجته، مي سليم، ميس حمدان، انجي علاء، محمود شاهين وزوجته، محمود حميدة، بشري وزوجها خالد حميدة، احمد رزق، نسرين طافش، بسمة، عمر السعيد، يوسف عثمان، الناقد طارق الشناوي،

كما حضر مريم نعوم، يسري نصر الله، أشرف عبد الباقي، امير المصري، خالد عبد الجليل، عمر عبد العزيز، محمد العدل، كما ظهرن كلا من هند صبري، امينة خليل، ركين سعد، ، نجلاء بدر باطلالات جذابة، وحضر ايضا الهام شاهين، يسرا، ايتاس الدغيدي، هاني رمزي وزوجته، كما حضر المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، شرنوبي، محمد داود وعلا رشدي، شيكو، حسين فهمي وزوجته، مكسيم خليل، نور النبوي.

وظهرن عدد من الفنانات بإطلالات أنيقة منهن، منة شلبي، درة، كارولين عزمي، انجي المقدم، جميلة عوض، داليا شوقي، يسرا اللوزي، اسيل عمران، اسماء جلال، هنا يسري، هاجر السراج، ريا ابي راشد، سينتيا خليفة، تارا عماد، رانيا يوسف، دالياي البحيري.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان