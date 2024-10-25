فن ومشاهير

إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب على الكشوطى - بهاء نبيل - محمد زكريا - تصوير حسن محمد

الخميس، 24 أكتوبر 2024 11:12 م

لفتت عدد من نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، حيث ظهرن بإطلالات رائعة، ومنهن الفنانة نيللى كريم وبسمة ورانيا يوسف ومنة شلبى ولبلبة وغيرهن.

كما حضر كل من عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي والشريك المؤسس، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، الناقد أحمد شوقي، والفنان فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس وزوجته، مي سليم، ميس حمدان، إنجي علاء، محمود شاهين وزوجته، محمود حميدة، بشري وزوجها خالد حميدة، أحمد رزق، نسرين طافش، بسمة، عمر السعيد، يوسف عثمان، الناقد طارق الشناوي، مريم نعوم، يسري نصر الله.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

احمد حاتم ونور النبوى
احمد حاتم ونور النبوى

 

احمد رزق على ريد كاربت مهرجان الجونة
احمد رزق على ريد كاربت مهرجان الجونة

 

احمد رزق
احمد رزق

 

احمد مجدى
احمد مجدى

 

أروى جودة
أروى جودة

 

اسر ياسين وزوجته
اسر ياسين وزوجته

 

اسماء جلال
اسماء جلال

 

اشرف عبد الباقى
اشرف عبد الباقى

 

الفنان حسين فهمى
الفنان حسين فهمى

 

الفنان عماد زيادة
الفنان عماد زيادة

 

الفنانة اروى جودة من حفل افتتاح الجونة
الفنانة اروى جودة من حفل افتتاح الجونة

 

الفنانة اسماء جلال
الفنانة اسماء جلال

 

الفنانة درة
الفنانة درة

 

الفنانة رانيا يوسف
الفنانة

 

الفنانة منة شلبى
الفنانة منة شلبى

 

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

 

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

 

الهام شاهين
الهام شاهين

 

امير المصرى
امير المصرى

 

امينة خليل وامير المصرى فى حفل الجونة السينمائى
امينة خليل وامير المصرى فى حفل الجونة السينمائى

 

امينة خليل
امينة خليل

 

انجى على
انجى على

 

اندرو محسن
اندرو محسن

 

بسمة
بسمة

 

بشرى وزوجها
بشرى وزوجها

 

بوسى شلبى
بوسى شلبى

 

جانب من حضور مهرجان الجونة فى حفل الافتتاح
جانب من حضور مهرجان الجونة فى حفل الافتتاح

 

جانب من حفل افتتاح مهرجان الجونة
جانب من حفل افتتاح مهرجان الجونة

 

حضور فى حفل افتتاح الجونة
حضور فى حفل افتتاح الجونة

 

حضور مهرجان الجونة
حضور مهرجان الجونة

 

حفل افتتاح مهرجان الجونة
حفل افتتاح مهرجان الجونة

 

درة من حفل الجونة
درة من حفل الجونة

 

درة
درة

 

رانيا يوسف
رانيا يوسف

 

روجينا واشرف زكى
روجينا واشرف زكى

 

سميح سويرس فى افتتاح الجونة
سميح سويرس فى افتتاح الجونة

 

سميح سويرس
سميح سويرس

 

شيكو وعمرو منسى
شيكو وعمرو منسى

 

صدقى صخر
صدقى صخر

 

طارق الشناوى
طارق الشناوى

 

طارق العريان وزوجته
طارق العريان وزوجته

 

عماد زيادة
عماد زيادة

 

محمد العدل وخالد عبد الجليل وعمر عبد العزيز
محمد العدل وخالد عبد الجليل وعمر عبد العزيز

 

محمد حفظى
محمد حفظى

 

محمد فراج وبسنت شوقى
محمد فراج وبسنت شوقى

 

محمود حميدة
محمود حميدة

 

من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى
من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

 

منة شلبى
منة شلبى

 

نسرين طافش
نسرين طافش

 

نيللى كريم فى حفل افتتاح مهرجان الجونة
نيللى كريم فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

 

نيللى كريم
نيللى كريم

 

هند صبري
هند صبري

 

يسرا
يسرا

 

يوسف عثمان
يوسف عثمان

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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