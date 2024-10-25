شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

لفتت عدد من نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، حيث ظهرن بإطلالات رائعة، ومنهن الفنانة نيللى كريم وبسمة ورانيا يوسف ومنة شلبى ولبلبة وغيرهن.

كما حضر كل من عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي والشريك المؤسس، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، الناقد أحمد شوقي، والفنان فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس وزوجته، مي سليم، ميس حمدان، إنجي علاء، محمود شاهين وزوجته، محمود حميدة، بشري وزوجها خالد حميدة، أحمد رزق، نسرين طافش، بسمة، عمر السعيد، يوسف عثمان، الناقد طارق الشناوي، مريم نعوم، يسري نصر الله.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



احمد حاتم ونور النبوى



احمد رزق على ريد كاربت مهرجان الجونة



احمد رزق



احمد مجدى



أروى جودة



اسر ياسين وزوجته



اسماء جلال



اشرف عبد الباقى



الفنان حسين فهمى



الفنان عماد زيادة



الفنانة اروى جودة من حفل افتتاح الجونة



الفنانة اسماء جلال



الفنانة درة



الفنانة منة شلبى



الفنانة نسرين طافش



الفنانة يسرا



الهام شاهين



امير المصرى



امينة خليل وامير المصرى فى حفل الجونة السينمائى



امينة خليل



انجى على



اندرو محسن



بسمة



بشرى وزوجها



بوسى شلبى



جانب من حضور مهرجان الجونة فى حفل الافتتاح



جانب من حفل افتتاح مهرجان الجونة



حضور فى حفل افتتاح الجونة



حضور مهرجان الجونة



حفل افتتاح مهرجان الجونة



درة من حفل الجونة



درة



رانيا يوسف



روجينا واشرف زكى



سميح سويرس فى افتتاح الجونة



سميح سويرس



شيكو وعمرو منسى



صدقى صخر



طارق الشناوى



طارق العريان وزوجته



عماد زيادة



محمد العدل وخالد عبد الجليل وعمر عبد العزيز



محمد حفظى



محمد فراج وبسنت شوقى



محمود حميدة



من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى



منة شلبى



نسرين طافش



نيللى كريم فى حفل افتتاح مهرجان الجونة



نيللى كريم



هند صبري



يسرا