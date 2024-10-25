شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة والقنفذة والليث، وخفيفة لتشمل جدة وخليص.

وتابعت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والقويعية والدوادمي والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح والسليل والأفلاج ووادي الدواسر، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وحريملاء والدرعية وضرما.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي تبوك والجوف.