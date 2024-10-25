بالفيديو- نادر أبو الليف يوثق أضرار الحريق بشقته

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري نادر أبو الليف، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، كشف فيه عن الأضرار التي لحقت بمنزله في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بعد الحريق الهائل الذي تعرض له المنزل.
وظهر في الفيديو، حجم الدمار الذي لحق بالمنزل، مشيرا إلى ان سبب الحريق هو "الحسد".
وأرفق نادر أبو الليف الفيديو بتعليق كتب فيه: " أحببت أن أشارككم مشهد بيتي بعد الحريق، رغم ما أصابه من دمار، لكي تفرح العين التي تراقبني. حسبي الله ونعم الوكيل، شكرًا لكم جميعًا".
وأضاف أنه وأولاده وزوجته خرجوا سالمين من الحريق، قائلاً "ألف حمد وشكر ليك يا رب خروجي أنا وأولادي وزوجتي سالمين من الحريق.. حسبي الله ونعم الوكيل، وشكرًا لكم جميعًا على دعمكم".
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