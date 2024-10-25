شكرا لقرائتكم القبض على مواطن بمحمية الإمام تركي الملكية.. تفاصيل العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على مواطن وهو: عبداللطيف محمد العثيم، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته سلاح ناري وبندقية هوائية، و(1113) ذخيرة متنوعة، و(3) أجهزة نداء طيور، و(17) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

تفاصيل العقوبات

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام سلاح ناري في الصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور دون ترخيص غرامة (50,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دوون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

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وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.