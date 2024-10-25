شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء: ضبط 10 آلاف مستحضر تجميلي و50 ألف منتج طبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 45 منشأة مخالفة و26 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال 462 جولة رصدٍ وتقصٍّ نفذتها خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2024م، وذلك ضمن جهودها في ضمان سلامة المنتجات والتزام المنشآت الخاضعة لإشرافها.

ضبط 10 آلاف مستحضر تجميلي

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن من أبرز ما ضبط خلال جولات الرصد والتقصي مصنع للمنظفات ومطهرات الأسطح في المنطقة الشرقية يخزن كميات كبيرة من العطور داخل المكاتب، وتبين أنها تُصنع في مصنعٍ آخر وبعضها منتهي الصلاحية، وضُبط كامل المستحضرات المضبوطة التي بلغت (10,774) عبوة.

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وفي منطقة مكة المكرمة، ضبطت “الهيئة” منشأةً تخزّن أكثر من 50 ألف منتج طبي وآلات تصنيع مواد أولية في موقعَين غير حاصلَين على التراخيص اللازمة، اتضح أنهما يعودان لإحدى الشركات المرخصة لدى “الهيئة”، وخولفت المنشأة لعدم الإفصاح عن الموقعين وأُغلق الموقعان، إضافةً إلى مخالفتها لممارسة نشاط التخزين والتصنيع بدون الحصول على ترخيص.

ومن خلال الجولات ومتابعة البلاغات، ضبطت “الغذاء والدواء” عمالة وافدة توزّع منتجات تجميل داخل أحد الأحياء السكنية في منطقة عسير، وتخزّنها في ملحق خارجي، وعليه خولفت المنشأة لممارستها النشاط دون الحصول على ترخيص، وتدني مستوى النظافة، وتخزين منتجات تالفة ومنتهية الصلاحية، حيث أغلقت المنشأة وغُرمت، وضُبطت المنتجات المخالفة.

مكافحة الغش التجاري

وأشارت “الهيئة” إلى استكمال الإجراءات النظامية حاليًا حيال تلك المخالفات وفقًا لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، إذ نصت المادة (34) منه على أن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد عن (5) ملايين أو السجن مدة لا تزيد على (5) سنوات.

وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على حماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة، ورفع وعي والتزام المنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” بالأنظمة واللوائح والمواصفات.

ودعت “الغذاء والدواء” إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).