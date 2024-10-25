شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يبحث مع الرئيس الفلسطيني وغوتيريش مستجدات قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة قازان الروسية، مساء أمس، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة المملكة في قمة بريكس بلس 2024 كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.