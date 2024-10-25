السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة ، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الرياض، الشرقية ، الحدود الشمالية، في حين يتوقع تشكل السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

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