السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم معالي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل وجهات النظر حول المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

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