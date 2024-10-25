السعودية | مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يقيم معرضًا تعريفيًا وتوعويًا في مجمع الظهران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يقيم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية معرضًا تعريفيًا وتوعويًا في (مجمع الظهران)، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2024 م.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة الشرقية يخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويعد أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

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