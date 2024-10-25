بيع أغلى صقر في مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بـ 400 ألف ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الليلة السادسة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024, الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بيع أغلى صقر فرخ شاهين حتى الآن بمبلغ 400 ألف ريال.

وبلغت مبيعات الليلة 794 ألف ريال مقابل 4 صقور تم عرضها على منصة المزاد.

وكانت البداية مع الصقر الأول طرح الخفجي للطاروحين فهيد المري وسالم المري، وتم بيعه بمبلغ 61 ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني طرح القنفذة للطاروحين مشعل الثعلبي ومحمد السابطي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 200 ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثالث طرح الدبدبة للطاروحين السنافي الدوسري ومطلق الدوسري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريال وتواصلت المنافسة عليه بقوة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 400 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع طرح ينبع الحنو للطاروحين محمد الحارثي وبندر السبيعي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 133 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.