قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات سعير والظاهرية وبيت أمر بالخليل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدات الظاهرية وبيت أمر وسهير في محافظة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدات بعدة آليات جابت عدة مناطق، فيما داهم جنود الاحتلال منزلا في منطقة أبو شاور ببلدة سعير، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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