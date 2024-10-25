قتلى وجرحى بهجوم على شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت سلطات إقليمية إن هجمات على شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين اليوم الخميس.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، على تطبيق "تلغرام"، إن قصفا على المنطقة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في المنطقة المحيطة بمركز "بوكروفسك" الاستراتيجي بشرق أوكرانيا.

وكثفت القوات الروسية تقدمها نحو "بوكروفسك" في الأشهر القليلة الماضية، إذ اقتربت من ضواحي البلدة بمقدار ثمانية كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام روسية ومدونون، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تقدمت إلى بلدة "سيليدوف" التي تشتهر باستخراج الفحم، على بعد حوالي 20 كيلومترا (12 ميلا) جنوب شرقي "بوكروفسك".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن أعنف الهجمات على طول خط المواجهة بأكمله تجري حاليا في جبهة "بوكروفسك"، بما في ذلك بالقرب من "سيليدوف".

بدوره، قال أوليه سينييهوبوف حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق "تلغرام"، إن هجوما على بلدة "كوبيانسك" في المنطقة، الواقعة بشمال شرق أوكرانيا، أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وأضاف أن امرأة دخلت المستشفى في حالة خطيرة بعد الهجوم وتوفيت لاحقا.

وقال في بيانه الأولي "العدو ضرب بالقرب من متجر وسوق البلدة".

وتتقدم قوات روسيا ببطء نحو بلدة "كوبيانسك" وباتت تتمركز الآن على بعد أقل من أربعة كيلومترات من ضواحيها الشمالية، بحسب خرائط مفتوحة المصدر.