شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بالسامر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي فعاليات دورته السادسة دورة الفنان الراحل فؤاد المهندس، برئاسة الفنان عمرو قابيل، اليوم الجمعة على مسرح السامر بالعجوزة.

وكان قد كرم الملتقى خلال دورته السادسة ستة فنانين مما أثروا الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي وهم الفنان القدير أحمد صيام، الفنانة القديرة عايدة فهمي، و الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع،والمخرج المسرحي عماد الشنفري من سلطنة عمان، و اسم الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس صاحب اسم الدورة السادسة.

يذكر أن اللجنة العليا للملتقى تتشكل من دكتور حسام بدراوي رئيساً، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، ودكتور سمر سعيد، أمين عام الملتقى، دكتور أمل صديق عفيفي.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و منذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، و دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة دكتورة غادة جبارة.

