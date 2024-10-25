شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام للإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن طرق وآليات، الإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب وخطوط السير في محافظة الجيزة.

خصصت المحافظة أرقام الطوارئ الآتية لاستقبال أي بلاغات بشأن تسعيرة ركوب سيارات السرفيس ومخالفاتها، 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وأكدت محافظة الجيزة تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة يوميًا، للتأكد من التزام السائقين بـ تعريفة الركوب، وعدم مخالفة خطوط السير أو استغلال المواطنين.

وشددت على توقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الركوب المقررة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



