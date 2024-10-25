شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعود للقاهرة بعد انتهاء مشاركته فى كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة نادى سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الجمعة، إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركة الفريق فى بطولة كأس السوبر المحلى الذى أقيم فى الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر.

ويبدأ فريق سيراميكا الاستعداد لمواجهة الأهلى فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى بنظامه الجديد، والمقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل.

وتعاقد فريق سيراميكا مع 16 صفقة استعدادا للموسم جاءت كالتالى: محمد صادق، أيمن موكا، يوسف عفيفى، محمود الزيتى، محمد عصام، أحمد أشرف، أحمد عابدين، يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد أبو العمايم، الغانى عمر عبد الرؤوف، الأوغندى عباس كيونى، محمود زلاكة، فخرى لاكاى، إسلام عيسى، عبد الله مجدى، حسين السيد.

وجاءت مواجهات سيراميكا فى بطولة الدورى كالتالي:

الأسبوع الأول.. الأهلى وسيراميكا.. ستاد القاهرة الدولى

الأسبوع الثانى.. سيراميكا والإسماعيلى.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الثالث.. حرس الحدود وسيراميكا.. ستاد حرس الحدود

الأسبوع الرابع.. سيراميكا ومودرن سبورت.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس.. الزمالك وسيراميكا.. ستاد القاهرة الدولى

الأسبوع السادس.. البنك الأهلى وسيراميكا.. ستاد القاهرة الدولى

الأسبوع السابع.. سيراميكا والمصرى.. ستاد برج العرب

الأسبوع الثامن.. طلائع الجيش وسيراميكا.. ستاد جهاز الرياضة

الأسبوع التاسع.. سيراميكا والاتحاد السكندرى.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع العاشر.. غزل المحلة وسيراميكا.. ستاد غزل المحلة

الأسبوع الحادى عشر.. سيراميكا وسموحة.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الثانى عشر.. سيراميكا وفاركو.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الثالث عشر.. زد وسيراميكا.. ستاد القاهرة الدولى

الأسبوع الرابع عشر.. سيراميكا وإنبى.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس عشر.. الجونة وسيراميكا.. ستاد خالد بشارة

الأسبوع السادس عشر.. سيراميكا وبتروجت.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر.. بيراميدز وسيراميكا.. ستاد 30 يونيو