شكرا لقرائتكم خبر عن ما تتعبش نفسك.. 3 طرق سهلة تساعدك فى التقدم لحج القرعة عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة الداخلية طرق ووسائل التقديم لحج القرعة لهذا العام، من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية، على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

1 ـ التقديم عن طريق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل اقامتك.

2 ـ التقديم أون لاين من منزل عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية.

3 ـ التقديم طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02).