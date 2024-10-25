أخبار مصر

ما تتعبش نفسك.. 3 طرق سهلة تساعدك فى التقدم لحج القرعة عام 2025

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ما تتعبش نفسك.. 3 طرق سهلة تساعدك فى التقدم لحج القرعة عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 07:30 ص

حددت وزارة الداخلية طرق ووسائل التقديم لحج القرعة لهذا العام، من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية، على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

1 ـ التقديم عن طريق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل اقامتك.
2 ـ التقديم أون لاين من منزل عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية.
3 ـ التقديم طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02).

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements