بكري ردًا على تصريحات مديرة صندوق النقد: بطلوا تفرضوا شروطكم التعسفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بتصريحات الرئيس السيسي عن ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، قائلا "صندوق النقد بلا قلب، وأهدافه معروفة".

وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "رئيسة صندوق النقد الدولي قالت إنها مستعدة لتعدل البرنامج بما فيه مصلحة المصريين".

وأضاف موجهًا حديثه لها "إنتي مش بتعدلي غير لما الرئيس يتكلم، أنتو بتتحدوا الدولة المصرية، هذه اللغة مرفوضة، والرئيس قال لا بد من مراجعة الاتفاق، كونه سيضع المواطنين في وضع غير محتمل".

وتابع "أتمنى من الحكومة تنفيذ كلام الرئيس السيسي وعدم الانصياع لروشتة صندوق الخراب، جميع الدول التي نفذت شروط الصندوق تعرضت لأزمات، نحن مع الإصلاح".

وتساءل "ماذا فعلت الدول الغربية لمصر التي تستضيف نحو 9 ملايين لاجئ، بطلوا تفرضوا شروطكم التعسفية، كلنا ثقة أن كلام الرئيس سيجد تنفيذا على أرض الواقع حماية للسلام الاجتماعي".

وأكمل "كلام الرئيس السيسي رسالة للحكومة، الأسعار بلا حدود البيضة وصلت 10 جنيه، لازم نساعد القيادة السياسية كفاية العبء والمشاكل السياسية في غزة ولبنان وأزمة البحر الأحمر التي انعكست بالسلب على قناة السويس".