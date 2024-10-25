شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يواصل معسكره المغلق استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب السيدات لكرة الصالات معسكره المغلق المقام في ضوء التحضيرات لتصفيات كأس العالم في نسختها الأولي.

يأتي هذا المعسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في التاريخ استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في الفلبين في صيف 2025.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة الستة عشر في كأس العالم للسيدات لكرة الصالات إلى أربع مجموعات تحتوي كل منها على أربعة فرق.

وسيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور ربع النهائي. سيتبع ذلك مباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

وهناك أربع بطولات نسائية عالمية منظمة من قبل الفيفا: كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت20 سنة لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات.