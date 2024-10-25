شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى والزمالك قدما مباراة ممتعة ومبروك للاعبى الفريق الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن مباراة اليوم ممتعة على المستوى الفني بين لاعبي الفريقين، وأقدم التهنئة إلى لاعبي الفريق الأحمر عقب حصد اللقب.

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "هارد لاك للاعبي فريق الزمالك قدموا مباراة كبيرة والمباراة شهدت إثارة غريبة من إهدار العديد من الفرص ومجهود كبير قدمه لاعبو الفريقين".

وحصد فريق الأهلي لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

ونجح الأهلي في تعزيز تفوقه على الأهلي ليحصد اللقب متفوقا على الزمالك في السوبر للمرة الخامسة في تاريخه.