شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: فوز الأهلي بالسوبر المصري مستحق وسيعيد الاستقرار للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد حسن نجم منتخب مصر إن النادي الأهلي استحق التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وأضاف حسن خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة "أون تايم سبورتس": "بطولة مهمة أعادت الاستقرار للنادي الأهلي وكان لقاء تكتيكي رائع وجميع اللاعبين قدموا مستوى جيد وشعرنا بمتعة كروية رائعة".

وواصل: "المعدل البدني والجري بالنسبة للفريقين كان قوياً ولم نتوقع أن يكون الأداء بهذا الشكل وفي النهاية مبروك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز المستحق".

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد .