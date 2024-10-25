شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يواسون شيكابالا بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك على مواساة زميلهم بالفريق محمود عبد الرازق شيكابالا عقب خسارة الزمالك لقب السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات، وتوجه لاعبو الزمالك إلى شيكابالا من أجل مواساته بعدما أهدر ركلة جزاء.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد .

سجل للأهلي ، كلاً من : محمد مجدي أفشة ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، بيرسي تاو ، يحيى عطية الله ، حسين الشحات ، وأهدر للأهلي ، كلاً من : رضا سليم ،يوسف ايمن .

وسجل للزمالك ، كلاً من : عبد الله السعيد ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، زيزو ، محمد السيد ، ميشالاك ، وأهدر للزمالك ، كلاً من : حمزة المثلوثي ، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة ، كلاً من : أمين عمر وعاونه ، كلاً من : محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".