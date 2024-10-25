مدير مستشفى كمال عدوان: إصابات في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى جراء القصف المتواصل

أكد مدير مستشفى كمال عدوانحسام أبو صفية، "سقوطإصابات في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى جراء قصف دبابات الجيش الاسرائيلي المتواصل للمستشفى".

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